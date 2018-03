Insulti alla cronista, Sarri nella bufera e il manager attacca: «Il solito clan»

«E anche dopo Inter-Napoli il #clan ha continuato a scurreggiare con la bocca/tastiera/penna... #maiservi». Questo il testo di un tweet di Alessandro Pellegrini, manager di Maurizio Sarri, che critica la stampa in un post di questa mattina dopo Inter-Napoli e le polemiche che hanno investito il suo assistito dopo la gaffe sessista con una giornalista.



Sul caso è tornato anche il capo della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, che, interpellato dall'Ansa in merito alle polemiche per la risposta di Sarri in conferenza stampa alla giornalista di Canale 21, ha spiegato: «Subito dopo la fine della conferenza stampa, Maurizio Sarri ha incontrato Titti Improta precisandole che si trattava di una battuta e che si scusava con lei se ci fosse rimasta male. Non era sua intenzione mancarle di rispetto, assolutamente».

