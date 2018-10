Cori contro il Napoli e Koulibaly, chiusa la curva della Juventus

La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e per un coro razzista all'indirizzo di Koulibaly. Il giudice ha anche inflitto diecimila euro di multa al club bianconero.



«Obbligo di disputare una gara con i settori Tribuna Sud 1ø e 2ø anello privi di spettatori e ammenda di 10.000 euro - recita la nota del giudice sportivo - per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati e aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l'impianto, preceduti altresì, al 6’ del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli articoli 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all'articolo 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale».

