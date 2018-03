I cori di discriminazione territoriale contro Napoli e i napoletani non sono scappati alle orecchie del giudice sportivo. Sono arrivate oggi le sanzioni per i sostenitori interisti che, durante il match contro gli azzurri della scorsa domenica a San Siro, avevano offeso così gli avversari.



«Ammenda di € 15.000,00: alla società Internazionale per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; recidiva specifica».



Lieve sanzione, poi, per entrambe le formazioni per il ritardo con cui era iniziata la gara. «Ammenda di € 2.500,00 : alla società Napoli per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti. Ammenda di € 4.000,00: alla società Internazionale per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva specifica».

