Inter-Napoli live dalle 20.30: Ancelotti sorprende: Allan in difesa!

Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal cattivo risultato di Verona sul campo del Chievo, ed il Napoli di Carletto Ancelotti, reduce dalla vittoria di misura dello scorso turno ai danni della SPAL al San Paolo e intenzionato a difendere con tutti i mezzi a disposizione la speranza di avvicinare l'imprendibile Juventus capolista.



LA PARTITA IN DIRETTA



INTER (4-3-3)

1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 18 Asamoah; 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 15 Joao Mario; 16 Politano, 9 Icardi, 44 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Vrsaljko, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 87 Candreva. All. Spalletti.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 5 Allan, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 30 Rog, 31 Ghoulam, 34 Younes, 42 Diawara. All. Ancelotti.



ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

