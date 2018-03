Napoli, Koulibaly non si arrende: «Scudetto, dipende tutto da noi»

Una gara senza gol subiti è sempre un sorriso per un difensore. Non per Kalidou Koulibaly, che sperava di tornare da Milano con in tasca una vittoria. «Sapevamo fosse complicata, l’Inter è una squadra che sta facendo benissimo», ha detto il centrale al fischio finale. «Un pareggio giocando bene e senza subire gol ci va anche bene, ma dovevamo fare di più per sbloccarla. Nel calcio è difficile vincerle tutte, Roma ed Inter sono due squadre forti ed importanti. Ci dispiace la sconfitta coi giallorossi, oggi siamo stati più attenti, ma non siamo riusciti a segnare. Abbassiamo la testa e andiamo avanti».



Il ko contro i giallorossi aveva fatto scattare l'allarme in casa Napoli. «Questa settimana è stata tranquilla, dobbiamo continuare a lavorare come sempre e guardare a noi, perché se guardiamo agli altri si complica tutto. Per lo scudetto è ancora tutto aperto, ma dipende anche molto da noi. Dobbiamo continuare a fare bene e tornare a vincere. La prossima gara col Genoa è molto importante, torneremo al lavoro martedi per vincerla e ritrovare i tre punti».

