Inter-Napoli, la speciale maglia azzurra: «Ciao Davide» | Foto

Una giornata particolare per la Serie A. Su tutti i campi del calcio italiano, il ricordo vivo per Davide Astori, il calciatore della Fiorentina ed ex capitano viola scomparso improvvisamente sette giorni fa. Una settimana intera in memoria del 31enne, poi l'omaggio della 'sua' Firenze e di Cagliari, l'altra maglia che aveva vestito lasciando il segno in massima serie.



Anche il Napoli, che in settimana era stato ai funerali del difensore con la presenza del veterano Christian Maggio e del vice presidente Edo De Laurentiis, ha ricordato il difensore con una patch speciale sulla propria maglia. «Ciao Davide» il saluto presente sulla manica della maglia azzurri di tutti i calciatori presenti stasera a San Siro per la sfida all'Inter.

