Inter-Napoli, le speranze dei tifosi: «La vittoria è l'unico risultato»

di Oscar De Simone

Tra poche ore scenderanno in campo Inter e Napoli allo stadio Mezza di San Siro. In ballo per gli uomini di Sarri, non c'è solo la possibilità di un riscatto dopo la sconfitta in casa con la Roma, ma soprattutto il morale. Si dovrà ripartire proprio dai neroazzurri infatti, per riacquistare quella fiducia e quella “cattiveria” giusta per proseguire la corsa allo scudetto. Ma non solo. La sfida di questa sera promette anche bel calcio ed interessanti sfide personali, come quella tra i bomber Insigne ed Icardi.



I tifosi intanto attendono ansiosi. «Speriamo di vedere un buon calcio» affermano in strada, «anche perchè a questo punto ci attendiamo una risposta dopo la batosta con i giallorossi al San Paolo. Quella con l'Inter è una delle sfide più sentite del campionato e crediamo che sia stata preparata al meglio sia da Sarri che dai nostri ragazzi. Siamo sicuri del fatto che l'impegno ci sarà tutto ma non crediamo che basti. A questo punto bisognerà essere in grado di cercare la determinazione giusta per affrontare una sfida fondamentale e che potrebbe ancora tenerci in corsa per il tricolore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA