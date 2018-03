Spalletti sente la sfida con Sarri «In Europa i complimenti di tutti»

«Si è legati anche ad altri risultati, per noi però è giusto ragionare sul fatto che sia una gara fondamentale per il nostro futuro e questo è un valore ancor più importante. Da qui alla fine del campionato su 12 partite ne abbiamo 7 fuori e 5 dentro, dobbiamo vincere le partite e basta»: lo dice Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di San Siro contro il Napoli di Sarri. «Io lo candido ad essere un allenatore che ha fatto vedere un calcio importante fatto di ricerca, di pressing continuo, che ha ricevuto più complimenti da parte di tutti i tecnici europei. Il Napoli ha ricevuto consensi da qualsiasi avversario e fa chiarezza sulle intenzioni del mio discorso».



Chi toglierei? «Davanti - risponde - sono fortissimi, qualità, velocità e palleggio. Sono tre i giocatori che sentono e vedono la porta, capaci di fare scelte importanti, ma anche io sono messo bene davanti. Abbiamo fatto anche noi dei buoni numeri e non me la sento di andare a pensare che qualcuno del Napoli sia meglio dei miei, hanno questa caratteristica di essere tecnici e veloci». «Mi aspetto - continua - che arrivino gol pesanti da parte di tutti non solo dai centrocampisti, non ci sono veti su questo argomento, soprattutto in un gioco moderno dove ci sono continui ribaltamenti di fronte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA