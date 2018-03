Inter-Napoli, vendita ai tifosi azzurri residenti in Campania fino a domani

Su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di Milano, accogliendo le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita di biglietti per il settore ospiti per l’incontro di calcio Inter-Napoli sarà consentita ai tifosi del Napoli, residenti in Campania, in possesso della tessera di fidelizzazione della S. S. Napoli solo fino alle ore 19:00 di domani sabato 10 marzo 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA