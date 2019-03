Frappampina e il Napoli tutto cuore: «Ricordatevi che vi ho salvato»

di Cristiano Tarsia

L'ultimo gol importante dell'era pre-Maradona. «Lo segnai contro l'Udinese. Evitammo di andare in B. L'anno dopo nacque il grande Napoli di Diego. Ma io non c'ero più». Un anno solo a Napoli, eppure in tanti lo ricordano ancora. Angelo Frappampina sgobbava sulla fascia sinistra. Suppliva con corsa e cuore alla mancanza di talento. Del resto era l'83-84, stagione di transizione tra Krol e Maradona.



Finito proprio di correre?

«Ormai ho 63 anni. Ho deciso di andare in pensione e godermi i nipotini».



Nonno a tempo pieno quindi?

«Assolutamente si».



Anche perché con i ragazzi lei ci ha lavorato per anni.

«Ho avuto una scuola calcio a Palese, vicino Bari, per anni. L'ho aperta subito dopo il mio ritiro, nel 1990. Ultimo anno all'Altamura. Alla fine ho preferito cederla».



Come mai?

«Un po', come ho detto, per stare con i miei nipoti. Poi il ginocchio reduce da tante battaglie. Ma anche perché il calcio non è più quello di una volta. A livello di serie A ma anche e soprattutto tra i ragazzini, Troppa esasperazione e poca educazione».



Tipo?

«Ero nella Primavera del Bari. Allenamento alle 16, mi presentaì alle 16.05. L'allenatore, Luciano Pirazzini, di cui ho un bellissimo ricordo, mi fece andare via. Una grande lezione, che non ho mai dimenticato. Bisogna avere rispetto dei compagni e dell'allenatore».



