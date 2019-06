Sacchi promuove Sarri alla Juve: «Maurizio torna, servi all'Italia»

di Pino Taormina

«Non so se va alla Juventus, ma spero tanto che Maurizio Sarri torni in Italia. La serie A ha però bisogno del suo gioco coraggioso, della sua organizzazione e della sua spavalderia». Arrigo Sacchi, il profeta di Fusignano, ha appena scritto un libro «La coppa degli Immortali» sulla Coppa dei Campioni conquistata dal suo Milan nel 1989 e su quella squadra che stregò il mondo.



Trent'anni dopo tocca a uno dei suoi eredi, Sarri, salire su un trono europeo.

«Ma lui era già un vincitore. E lo sarebbe stato anche se avesse perso la finale con l'Arsenal. Il valore tecnico del suo gioco è qualcosa che deve fare onore a tutti coloro che amano questo gioco. Che lo ricordo: ha come finalità attaccare e non difendere. Ecco lui, come io con il mio Milan, è stato capace di portarci fuori dalla visione che all'estero hanno del nostro calcio».



Poteva e doveva vincere anche con il Napoli un anno fa?

«La sua vittoria è stata morale. Perché con la sua organizzazione e la sua bellezza è stato l'argine, l'unico argine, allo strapotere della Juventus. Che, e nessuno lo dimentichi, ha nella sua storia, nelle sue coppe vinte, nel suo fatturato, un vantaggio di partenza di almeno 5 punti rispetto a tutti gli altri».



Se andasse alla Juve?

«Non lo so. Non ho la sfera di cristallo. Ma dico che quando è andato via dal nostro Paese mi sono rammaricato, perché la serie A perdeva uno dei pochi allenatori capaci di avere uno stile, un'armonia. Il Chelsea non ha avuto il gioco armonioso del suo Napoli ma ancora una volta Maurizio ha dimostrato intelligenza, assorbendo critiche e incomprensioni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO