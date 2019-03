di Pino Taormina

Nel calcio cinese non farà il turista anche se gli stimoli contro il Whuan o lo Shandong saranno quelli che saranno. A Marek Hamsik, come al solito, è bastato poco per capire già tutto, ovvero che lì in Cina il pallone lo frequentano sul serio e non per ridere. E al Napoli è bastato appena un mese dal suo congedo per capire quanto era importante Marekiaro per ogni cosa. Hamsik racconta e si racconta in questa intervista esclusiva al Mattino, la prima da quando gioca con il Dalian. Da bandiera qual è, che non si ammaina mai neppure se sventola dall'altra parte del mondo. «Perché io per la maglia azzurra ho sempre dato tutto me stesso».



Hamsik, ha imparato già il cinese?

«Due parole. So dire ni hao e xiexie, ciao e grazie. Per il resto non ci provo neanche».



Che impressione ha avuto del calcio che si gioca in Asia?

«È diverso da quello della serie A perché il livello medio è più basso, il ritmo differente e anche tatticamente cambia molto».



Lei è una vera star per il Dalian, le pesa questo ruolo?

«Tutto mi sento tranne una star. Mi hanno accolto con affetto, con i fiori, sono tutti gentili, vedo grande professionalità. Ma devono trattarmi come fanno con gli altri».



Quali sono gli obiettivi della squadra?

«Ci dobbiamo salvare. Arrivare tra le prime otto sarebbe un grande successo».



Fa impressione sentirla parlare di salvezza.

«Io sono qui per dare una grossa mano alla crescita di questa squadra e di questa società. Nella prima partita abbiamo ottenuto un buon pareggio, in dieci per tutta la partita. I miei compagni hanno disputato una buona prestazione».



