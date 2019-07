Invasione napoletana a Dimaro 2mila azzurri in attesa del Benevento

di Gennaro Arpaia

Boom di presenze in questo sabato mattina al campo di Carciato per assistere all’allenamento del Napoli, una vera e propria invasione di cuori napoletani. Circa 2mila le presenze azzurre - triplicate rispetto a qualche ora fa - a Dimaro con tanto di bagno di folla per i calciatori all'ingresso sul terreno di gioco, un gruppo quasi al completo.



Ieri il primo contratto con Dries Mertens, Arek Milik, Piotr Zielinski più i due terzini Hysaj e Mario Rui, con l’allenamento a porte (semi) chiuse nel pomeriggio. Questa mattina l’abbraccio vero e proprio con applausi e cori per gli ultimi arrivati che devono mettersi al passo con il resto dei compagni.



Non solo il weekend a rinforzare le presenze napoletane in Val di Sole, anche la prima amichevole stagionale con il Benevento di questo pomeriggio a fare da attrattiva per il grande pubblico. Saranno poco più di mille i “fortunati” col biglietto che potranno assistere alla prima ufficiale sgambata della stagione napoletana, ma l’ambiente sugli spalti del comunale di Carciato è già caldo e pronto per la nuova annata.

