​Le invasioni culinarie: Napoli-Juventus con la braciola di barolo

Si chiama «Invasioni Culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l’Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in casa del Napoli ancora più avvincenti. In ogni puntata scopriremo come rivisitare un piatto tipico della squadra avversaria in chiave napoletana. Un modo per parlare di calcio, abbinando i valori dello sport ai piaceri della tavola. Tattica, strategia, fantasia: calcio e cucina hanno tante cose in comune e Sire Ricevimenti insegna a mischiare questi elementi per confezionare la ricetta vincente. Con un buon piatto davanti fare il tifo è ancora più avvincente.



Ingredienti per quattro persone• 5 kg di noce di vitelloAglio 2 spicchi• Uva sultanina 50 gr• Formaggio romano 100 gr• Prezzemolo in foglie 20• 30 gr pinoli• 50 gr di lardo a fettine• Barolo ½• 150 ml olio di oliva• 1 costa sedano• 2 carote• 1 cipolla• 20 gr concentrato di pomodoro• 1 rametto di rosmarinoProcedimentoStendere le fette di carne e condirle con sale e pepe. Farcire con pinoli, aglio tagliato a rondelle, lardo a fette, prezzemolo in foglia e pecorino romano tagliato a cubetti.Avvolgere e legare il tutto con stuzzicadenti o con fili di cotone.In un tegame a parte, mettere olio, sedano, carote e cipolle tagliate a cubetti piccoli. Brasare il tutto ed aggiungere il concentrato di pomodoro e le braciole, lasciar rosolare per 15 minuti circa. Sfumare con vino rosso e far evaporare la parte alcolica. Aggiungere rosmarino e due mestoli di acqua calda coprire e lasciar cuocere per circa 25/30 minuti.A fine cottura, alzare le braciole dal liquido di cottura e frullare o passare con un passino la restante parte del sugo ottenendo una crema. Servire il tutto ben caldo.Servire in tavola domenica 3 marzo per Napoli-Sampdoria.

