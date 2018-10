Le invasioni culinarie: Napoli-Roma con la carbonara partenopea

Si chiama «Invasioni Culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l’Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in casa del Napoli ancora più avvincenti. In ogni puntata scopriremo come rivisitare un piatto tipico della squadra avversaria in chiave napoletana. Un modo per parlare di calcio, abbinando i valori dello sport ai piaceri della tavola. Tattica, strategia, fantasia: calcio e cucina hanno tante cose in comune e Sire Ricevimenti insegna a mischiare questi elementi per confezionare la ricetta vincente. Con un buon piatto davanti fare il tifo è ancora più avvincente.



Ingredienti per 4 personeSpaghettone Gragnanese con zucchine, burro, parmigiano, pecorino, basilico, granella di uovo sodo• 320 gr spaghettoni di Gragnano• 700 gr zucchine• 150 gr parmigiano• 80 gr pecorino romano• 300 gr burro• 20 foglie di basilico• 4 uova sode• Olio di oliva q.b.ProcedimentoTagliare e friggere le zucchine in abbondante olio di oliva.In una pentola preparare burro e le zucchine precedentemente fritte.In una pentola, cuocere gli spaghettoni in abbondante acqua salata.Quando la pasta avrà raggiunto la cottura ottimale, trasferirla nella pentola con il burro e le zucchine. Mantecare il tutto con basilico, parmigiano e pecorino aiutandosi con acqua di cottura della pasta.In fine aggiungere le uova sode dissociate.Servire in tavola domenica 28 ottobre per Napoli-Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA