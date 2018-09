Italia, è Insigne la stella di Mancini: Nations League da protagonista

di Bruno Majorano

Vietato sbagliare. Roberto Mancini lo sa. Perché le prossime partite della sua Nazionale saranno tutt'altro che amichevoli. E alla luce delle ultime uscite ufficiali (ko e pareggio con la Svezia, risultati che ci sono costati il Mondiale), vincere e convincere nelle sfide della Nations League - competizione qualificante per l'Europeo 2020 - sarà importante per riacquistre le sicurezze smarrite. Per farlo il ct riparte dalle certezze che lo hanno accompagnato fin dall'inizio della sua gestione, e allora spazio a Lorenzo Insigne, a Mario Balotelli e all'ex azzurro Jorginho.



Pochi dubbi, Insigne è uno dei punti fissi per il ct della Nazionale che gli chiede non solo di accendere la luce sull'esterno, ma anche di accentrarsi e cercare la giocata vincente a pochi passi dall'area di rigore. In tal senso il suo feeling - anche fuori dal campo - con Balotelli è un segnale che può e deve far sperare bene Mancini e la Nazionale. Manca solo l'ufficialità, ma anche per le partite della Nations League con Polonia e Portogallo, sulle spalle del napoletano sarà posata la maglia numero 10, investitura sempre più evidente della sua importanza per la squadra. Non è uno che segna spesso con l'Italia, ma il suo contributo è fondamentale per innescare i compagni. Ecco perché uno come Balotelli va a nozze con Lorenzo, attaccante sì, ma dotato di intuito e guizzi tali da poterlo servire sempre al momento giusto e nel modo giusto.



