Italia, la bella faccia di Insigne: nel 4-3-3 è perfetto e segna di più

di Bruno Majorano

Quando giocava lui, Roberto Mancini era uno che col pallone tra i piedi ci sapeva fare eccome. Tecnicamente eccellente, ma anche abilissimo negli assist, oltre che dotato di gran senso della posizione. Non ha mai amato le gabbie tattiche, perché gli è sempre piaciuto lasciare libero l'estro. Chissà, il suo passato gli sta essendo di grande aiuto per capire (e valorizzare) il talento di Lorenzo Insigne. Perché da quando c'è stato il cambio al timone della Nazionale, il napoletano non solo ha ritrovato spazio, ma sopratutto ha ritrovato il sorriso.



DIVERTIRSI CON CLASSE

Coverciano è una sorta di giardino dell'Eden all'interno del quale il buon umore regna solitamente sovrano, ma per Insigne è anche meglio. Con Mancini il feeling si è acceso praticamente alla prima scintilla. E infatti il ct spende sempre parole al miele per il napoletano, ma sopratutto è in campo (e nelle scelte) che lo valorizza a ogni occasione. La partita con la Grecia è la cartina al tornasole di tutto. Alla vigilia della sfida di Atene Lorenzo sembrava ai margini del progetto, ma poi le scelte del ct hanno detto il contrario. Insigne dal primo minuto e protagonista assoluto come non lo si vedeva da tempo. D'altra parte non segnava in azzurro da marzo 2018, quello di sabato sera è stato un gol pesante e bellissimo.





