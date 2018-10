Italia-Ucraina, Insigne non punge: la Nazionale è un azzurro sfocato

di Roberto Ventre

Punta centrale del tridente d'attacco, Insigne cambia ancora ruolo nell'Italia di Mancini rispetto al Napoli. E l'esperimento non funziona. Gli automatismi della squadra di Ancelotti sono cosa ben diversa rispetto a quelli della Nazionale. E infatti Lorenzo nell'Italia non riesce a essere protagonista come nel suo Napoli, non riesce a incidere e a risultare determinante. Due tiri in porta nel primo tempo, il primo fuori non di molto, il secondo sventato dal portiere ucraino. S'infrange sulla barriera la sua punizione di inizio ripresa. L'Italia non è il Napoli e Lorenzo non riesce a brillare in Nazionale come invece è riuscito a fare in questo straordinario inizio di stagione con la squadra di Ancelotti risultando determinante sia in campionato che in Champions League con la rete decisiva contro il Liverpool.



Resta all'asciutto, senza gol Lorenzo nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina: a digiuno con l'Italia dopo le sette reti segnate con il Napoli tra campionato e Champions League. Da prima punta fa fatica ad adattarsi perché entra poco nel gioco e non può disegnare le classiche giocate del repertorio, gli assist per i compagni e il tiro. L'esperimento non dà i frutti sperati dal ct azzurro: Insigne nel Napoli fa la differenza perché gioca più vicino alla porta ma ruotando intorno alla punta centrale. Cosa ben diversa invece giocare da centravanti, in mezzo ai colossi ucraini in difesa. Resta chiuso, non ha spazi l'attaccante del Napoli e non gli arrivano i palloni in verticale per fare la differenza.



