Italia Under18, sorride il Napoli convocati Gaetano e Mezzoni

di Gennaro Arpaia

Nelle scorse ore sono stati resi noti dalla FIGC i nomi dei 60 calciatori dell'Italia Under 18 convocati dal Commissario Tecnico Daniele Franceschini per il «2° Torneo dei Gironi Under 18» in programma dal 6 all'8 gennaio prossimi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Un torneo che potrà interessare anche tifosi azzurri ed addetti ai lavori, vista la convocazione di due giovanissimi napoletani.



Per Gianluca Gaetano e Francesco Mezzoni, infatti, l'opportunità per mettersi in mostra con la maglia della nazionale azzurra dei pari età. Entrambi stanno vivendo un buon momento personale a Napoli, impelagati però nella non positiva stagione della squadra di Beoni. I due azzurrini raggiungeranno nella giornata di sabato 6 gennaio il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si uniranno ai compagni e verranno suddivisi in tre squadre composte da 20 calciatori ciascuna.



Questo l'elenco completo dei convocati.



Portieri:

Busti (Juventus FC), Carnesecchi (Atalanta BC), Daga (Cagliari Calcio), Gemello (Torino FC), Ghidotti (ACF Fiorentina), Tintori (FC Internazionale).



Difensori:

Anzolin (Juventus FC), Bellodi (AC Milan), Busi (Bologna FC 1909), Canestrelli (Empoli FC), Corbo (Spezia Calcio), Corradini (Hellas Verona FC), Ferrarini (ACF Fiorentina), Gallo A. (US Città di Palermo), Gilli (Torino FC), Matteucci (Empoli FC), Perazzolo (Hellas Verona FC), Piccardo (Genoa CFC), Pilati (US Sassuolo Calcio), Pitzalis (Cagliari Calcio), Ricchi (Empoli FC), Rizzo N. (FC Internazionale), Seno (Genoa CFC), Zanoli (Carpi FC 1909), Zitelli (SS Lazio).



Centrocampisti:

Ahmetaj (US Sassuolo Calcio), Aurelio (US Sassuolo Calcio), Benedetti (Spezia Calcio), Capanna (Atalanta BC), Capanni (AC Milan), D'Amico (FC Internazionale), De Angelis (Torino FC), Gaetano (SSC Napoli), Gavioli (FC Internazionale), Meli (ACF Fiorentina), Mezzoni (SSC Napoli), Millico (Torino FC), Montaperto (Juventus FC), Morrone (Juventus FC), Mulattieri (Spezia Calcio), Murati (AC Milan), Peli (Atalanta BC), Pompetti (FC Internazionale), Portanova (Juventus FC), Raspadori (US Sassuolo Calcio), Rinaldi (Atalanta BC), Rizzo Pinna (Atalanta BC), Stoppa (Novara Calcio), Tonali (Brescia Calcio), Vignato (AC Chievo Verona), Visconti (FC Internazionale).



Attaccanti:

Adorante (FC Internazionale), Babbi (AC Cesena), Bianchi F. (Torino FC), Esposito S. (FC Internazionale), Merola (FC Internazionale), Nivokazi (Atalanta BC), Rauti (Torino FC), Vigolo (AC Milan).





