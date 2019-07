James aspetta e si allena a Madrid, Zidane: «Non è un mio problema»

«Non sono miei problemi». Zinedine Zidane è stato chiaro nelle ultime ore, James Rodriguez non rientra nelle sue priorità e la società potrà comportarsi come meglio crede. Anche dopo l'infortunio di Asensio: «Non ha cambiato nulla, non sto pensando al giocatore che lo sostituirà. Siamo colpiti dal suo infortunio, vedremo cosa succede, ma la nostra rosa del prossimo anno è qui».



Parole che non lasciano spazi a dubbi o ad interpretazioni, ma l'allenatore francese dovrà pensare anche alle manovre merengues viste le difficoltà riscontrate dentro e fuori dal campo in queste prime settimane di allenamenti. Nel frattempo, James fa di nuovo capolino sui social con l'allenamento mostrato ai suoi fan direttamente su Instagram.



Il colombiano è a Madrid dallo scorso lunedì, sta seguendo un programma personalizzato di recupero e non vuole perdere terreno nei confronti dei prossimi compagni di squadra. Le strade Napoli e Atletico Madrid sono entrambe in salita ora che il Real sembra avere altre priorità in mezzo al campo, ma domani si chiudono ufficialmente le vacanze del calciatore, un fattore che potrebbe sbloccare qualsiasi trattativa.

