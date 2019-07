James, ecco la foto che fa sognare Napoli con Ospina in maglia azzurra

Curiosa serata per James Rodriguez in Colombia, la stella della nazionale sudamericana - in patria per qualche giorno di vacanza dopo la Copa America - ha giocato ieri una partitella tra amici in cui affrontava anche il connazionale David Ospina. Il portiere del Napoli ha vestito con le maglie azzurre della scorsa stagione tutta la sua squadra, mentre dall'altra parte la squadra di James indossava la maglia gialla della Colombia.



Una «amichevole» propiziatoria per il futuro? Non è un segreto, infatti, che il 10 della Colombia sia seguito dal Napoli di Ancelotti che è ormai vicino alla definizione dell'affare. Le immagini pubblicate su Instagram sembrano già chiarire quale sarà il futuro del «bandido», sempre più pronto alla maglia azzurra.



