James frena, ma Ospina confessa: «Gli piacerebbe venire a Napoli»

«Non so ancora dove giocherò il prossimo anno, per ora penso solo alla nazionale e alla Copa America che stiamo giocando». James Rodriguez frena, non vuole ancora sbilanciarsi su quello che sarà il futuro di ritorno dal Sudamerica, ma in tanto continua a mostrare giocate d'alta scuola in campo trascinando la sua Colombia a punteggio pieno dopo due partite.



A confessare le voglie del connazionale e compagno di squadra ci ha pensato però uno che l'azzurro Napoli l'ha già vestito. «Tutti conosciamo il valore di James, sappiamo che giocatore è e quanto sarebbe importante per ogni squadra averlo». David Ospina non si nasconde e ai microfoni colombiani, dopo il match appena vinto col Qatar, apre le porte per l'arrivo del compagno a Napoli. «Conosce la squadra, sa qual è il valore e gli piacerebbe vestire l'azzurro. Sono certo che prenderà la decisione migliore per la sua carriera. Ora pensa solo alla Copa, ma averlo a Napoli sarebbe fantastico».

