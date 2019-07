James, il Real lo trattiene a Madrid Il no del Napoli chiude la trattativa?

di Gennaro Arpaia

La notizia che potrebbe cambiare tutto arriva direttamente da Madrid: James Rodriguez resta al Real Madrid. Una conclusione poco scontata per una vicenda che ha caratterizzato per intero il ritiro di Dimaro. A darla direttamente Josep Pedrerol, giornalista del noto programma Tv El Chiringuito è fonte molto accreditata quando si tratta di cose che riguardano i blancos.



La ricostruzione, dopo le ultime ore, potrebbe essere chiara. A pesare è stato sicuramente l’infortunio di Marco Asensio: il Real ha adesso bisogno di soldi immediati per poter sostituire il calciatore nelle idee di Zidane per il prossimo anno ma la cessione del colombiano non te lo permetterebbe. Nell’ultimo incontro De Laurentiis ha chiarito la sua volontà: non comprare il calciatore ma usufruire di un prestito con poi eventuale riscatto al termine della prossima stagione.



Appurata la volontà del club azzurro, il Real Madrid ha cambiato idea sul futuro di James. Almeno per il momento. Si, perché per ora le merengues terranno il fantasista ancora a Madrid, nella speranza di poter trovare una nuova pedina nelle prossime settimane che faccia poi cambiare il punto sul mercato nuovamente. La strategia del Napoli non cambierà: il club aspetta di capire le evoluzioni per poter eventualmente approfittare e riaprire nuovamente il discorso per James nelle prossime settimane.

