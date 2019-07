James al bivio: Napoli o Atletico? Il Real Madrid spinge verso l'Italia

Napoli o Atletico Madrid. Prosegue il braccio di ferro tra i due club per l'attaccante James Rodriguez. A quanto scrive As il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, preferirebbe un approdo in azzurro del colombiano dopo aver già ceduto ai Colchoneros Marcos Llorente.



La partita resta aperta, per James Rodriguez il Real chiede 40 milioni di euro. Al momento a bloccare il passaggio del giocatore al Napoli le divergenze tra i due club sul come eseguire l'operazione; il club campano spinge per la formula del prestito oneroso con riscatto, una incertezza su cui l'Atletico spera di inserirsi in attesa di avere la liquidità che verrebbe garantita dalla cessione di Antoine Griezmann.

