di James Rodriguez, il Real Madrid fissa il prezzo: 55 milioni di euro

Se Napoli chiama, Madrid risponde. Nel giorno della presentazione di Luka Jovic, attaccante classe 97 proveniente dall'Eintracht e pagato 70 milioni, il patron del Real, Florentino Perez, ha fatto sapere al Napoli quella che è la valutazione di James Rodriguez: servono almeno 55 milioni per convincerlo a cedere il colombiano, per due ordini di motivi. Il primo è strettamente tecnico-finanziario: lo scoperto sul mercato del Real aumenta in modo importante, già sono stati spesi 220 milioni tra Hazard, Militao e Jovic. Per non avere il fiato sul collo della Uefa, così come sta accadendo al City o al Milan, il Real ha bisogno di un piano di rientro e si studiano le valutazioni da dare ai calciatori per mettere i bilanci a norma. L'altro motivo per cui Perez tende ad irrobustire la richiesta è la concorrenza che si sta sviluppando attorno al colombiano. L'Atletico Madrid ha manifestato interesse (ma, dall'entourage filtra una scarsa simpatia per il modo di far calcio di Simeone) e dalla Premier, lo United ha inserito James tra le possibili contropartite per portare Pogba al Bernabeu. Sta scendendo in campo l'aristocrazia europea: il Napoli, però, non è fuori dalla contesa. L'idea del prestito con obbligo di riscatto, anche legato al numero di presenze, non è stata scartata dalla dirigenza madridista, consapevole anche della volontà di Rodriguez di tornare a disposizione di Ancelotti. Resta il nodo della parte fissa nel riscatto, con il Napoli non disposto a versare la cifra chiesta, al momento, dalla Casa Blanca.





