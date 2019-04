James pronto a lasciare il Bayern: «Ha chiesto anche del Napoli»

«Non si sa ancora dove andrà a giocare James Rodriguez, ci sono molti rumors provenienti dall'Italia e dall'Inghilterra ma al momento nulla di concreto. Ha chiesto informazioni anche sul Napoli». così svela Hernan Ospina, papà del portiere azzurro David ma anche suocero del fantasista colombiano attualmente al Bayern Monaco. A fine stagione James cambierà aria lasciando la Germania e pure il Real Madrid, che aveva puntato forte su di lui, poi mandandolo in prestito altrove.



«Sarebbe fantastico per la nostra famiglia vedere giocare David e James insieme in azzurro, anche in quanto colombiani. Essendo in famiglia, le informazioni possono essere arrivate sul progetto del Napoli» ha continuato a Radio Crc. «David sta bene e ha recuperato dopo il brutto colpo subito. Stiamo aspettando che si realizzi un sogno perchè la partita numero 25 sbloccherà il diritto di riscatto da parte del Napoli. Gli agenti di David sono in attesa del Napoli per risolvere la situazione contrattuale e far si che si stabilizzi la sua stagione».

