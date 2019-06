«James al Napoli: è fatta», l'annuncio arriva dalla Colombia

Sempre più conferme per James Rodriguez, il giocatore colombiano che sembra ormai pronto a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. L'ultima notizia arriva direttamente dalla Colombia e a riportarla è ESPN: dopo l'avventura al Bayern Monaco, il Real Madrid avrebbe accettato le proposte napoletane per un prestito del calciatore che ritroverà proprio in azzurro Carlo Ancelotti.



Impegnato nella Copa America con la sua nazionale, James ha già detto sì alle proposte del club di Aurelio De Laurentiis ormai da diversi giorni. Al Napoli, ora, spetta trovare un accordo definitivo con il Real Madrid e soprattutto avvicinare la firma del giocatore colombiano. In azzurro James potrà ritrovare anche il suo connazionale David Ospina.

