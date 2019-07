James verso Napoli, gag sui social: «Buongiorno, volete un caffè?»

La trattativa per portarlo a Napoli è in chiusura, gli azzurri punteranno forte su di lui e lo presenteranno ai tifosi azzurri magari già a Dimaro, ma nel frattempo James Rodriguez non lascia la Colombia e le vacanze, raggiunte appena finita la deludente Copa America giocata con la sua nazionale.



«Un caffé?» la simpatica domanda del numero 10 colombiano che saluta così i suoi fan su Instagram con in mano la bevanda che tiene strette Napoli e la Colombia. Le parti stanno per raggiungere il conclusivo accordo che confermerà l'ormai ex star di Real Madrid e Bayern Monaco in azzurro.





