James Rodriguez non si sbottona: «Napoli o Juve? Ora la Nazionale»

«Penso solo alla nazionale ora, è sempre un onore per me essere qui e indossare questa maglia. Napoli o Juventus? Medellín...» James Rodriguez non si sbottona, il futuro è ancora tutto da decidere e la testa oggi è solo alla Colombia.



«Ho parlato con lo staff per giocare, fisicamente mi sento bene» ha detto in zona mista la stella della nazionale sudamericana, subentrata nel finale di match contro Panama, una gara vinta 3-0. «Per ora penso alla Colombia, è giunto il momento di vincere qualcosa di importante. Poi vedremo quale sarà il mio futuro».

