Napoli, Zidane rimanda il mercato: «Vedremo quando James tornerà»

«Per ora è un calciatore del Real Madrid, vedremo quello che succederà». Zinedine Zidane si nasconde e nasconde il mercato dei blancos. Direttamente dal Canada, l'allenatore degli spagnoli parla anche di James Rodriguez, colombiano che piace al Napoli e sembra in lista di sbarco a Madrid dopo essere tornato dal prestito al Bayern Monaco.



«Ma per ora è ancora in vacanza, non è qui con noi. Quando tornerà vedremo e decideremo cosa fare. Per ora non posso dire di più», ha continuato Zidane. Le vacanze di James, dopo la Copa America giocata con la Colombia, termineranno il prossimo 29 luglio, ma non è stato convocato dal Real Madrid per questa pre-season.

