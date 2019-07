«Mendes è a Napoli per James», ​ma Giuntoli è a Dimaro con ADL

Qualcuno lo aspettavano a Dimaro, ma in Trentino Jorge Mendes non ci è mai arrivato. Così dalla spagna rilanciano: secondo quanto riportato da Marca in queste ore, il potente procuratore portoghese sarebbe arrivato questa mattina in città, a Napoli, per trattare la cessione del giocatore colombiano agli azzurri dopo le ultime evoluzioni della trattativa.



Le notizie del quotidiano spagnolo, però, non troverebbero conferme nella Val di Sole, anche perché non c'è alcun componente dello staff societario in città. Giuntoli, così come Aurelio De Laurentiis ed i membri più stretti, sono tutti a Dimaro, dove oggi hanno accolto di agenti di Nicolas Pépé, calciatore che sembra essere ormai il primo obiettivo del club azzurro.

