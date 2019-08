James, il tormentone continua: spunta una data di presentazione

La rete sempre più protagonista del mercato del Napoli. Simpatica curiosità che stamattina i tifosi del Napoli hanno potuto riscontrare direttamente su Google: digitando “Stadio San Paolo” nel noto mototee di ricerca, il risultato è sorprendente.



A spuntare tra i prossimi appuntamenti, infatti, anche una probabile presentazione di James Rodriguez proprio a Fuorigrotta. La prima volta del colombiano che piace tanto ad Ancelotti sarebbe fissata per la prossima domenica 11 agosto. Al momento non esistono riscontri sull’evento, ecco perché la data sembra più uno scherzo d’estate che non un serio appuntamento, visto anche che il Napoli rientrerà l’11 dal tour in America.







