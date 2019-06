James, il via libera di Rumenigge: ora il Real Madrid aspetta il Napoli

Un amore mai sbocciato quello tra James Rodriguez e il Bayern Monaco, una storia durata due anni ma che ora sta per vedere il capitolo conclusivo. Il club tedesco non riscatterà la stella colombiana, presentatasi al mondo del calcio nel Mondiale 2014 come astro assoluto e piano piano spenta sotto i colpi del Vecchio Continente. Due stagioni con più bassi che alti in Bundesliga, 67 presenze con 15 gol all'attivo e un feeling mai troppo stretto con il mondo Bayern.



«La scelta è stata facile, James era con me ed ha chiesto al club di non riscattarlo per la prossima stagione». Rumenigge è stato chiaro e ai microfoni di Bild svela tutta la verità sul caso del colombiano che poteva diventare ufficialmente del Bayern per 52 milioni di euro. «Non avrebbe avuto senso riscattarlo, lui vuole giocare con continuità e qui da noi non gli è garantita», ha concluso.



Quale futuro, dunque? James ora è in Colombia, impegnato con la sua nazionale dove incrocerà anche David Ospina, il portiere che ha giocato proprio in azzurro nell'ultima stagione e che è ad un passo dalla riconferma con Ancelotti. Lo stesso Ancelotti che porterebbe a Napoli anche Rodriguez: i due hanno lavorato insieme al Real Madrid e al Bayern, ora Carletto vorrebbe rivederlo a Castel Volturno.



Il colombiano, però, tornerà in Spagna per la preparazione, incontrerà Zidane e solo allora si saprà il suo futuro. Il Napoli prepara l'offerta, ma il Real non vuole saperne di svenderlo nonostante le necessità economiche del club in entrata: 42 milioni la base d'asta, ma il club azzurro spera di abbassare le pretese mentre alle spalle la Juventus e il Paris Saint Germain seguono interessati.

