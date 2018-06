Jorginho, l'appello dei napoletani: «Resta qui, Manchester è triste»

di Delia Paciello

È forte l’urlo azzurro sul web, tutto dedicato a Jorginho. Dopo la prestazione in nazionale contro la Francia, il centrocampista italo-brasiliano commenta sui social: «Perdere fa sempre male, ma sicuramente è stata una partita che ci farà crescere. Forza Italia». Il suo post però è solo un’occasione per i napoletani per lanciare l’appello: «Resta a Napoli Giorgio», gli scrivono in tanti.



Nell’ultimo periodo tuttavia il suo profilo Instagram è stato invaso da numerosi followers provenienti dall’Oltemanica. Commenti in inglese si alternano a quelli in napoletano: «Welcome to Manchester City», si legge spesso sotto le sue foto. Le voci di mercato sono ormai innumerevoli, la Premier sembra già la sua nuova casa.



L’armadietto a Castel Volturno è ormai vuoto, i saluti già fatti. Proprio nei giorni scorsi l’entourage del giocatore è stato in città per raccogliere forse gli ultimi effetti personali nel suo appartamento. Eppure l’arrivo di Ancelotti ha sorpreso tutti, calciatori in primis, e potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Anche il presidente nelle ultime ore ha fatto sapere di aver rinunciato a un’offerta da 50 milioni di euro per il regista azzurro: insomma non è ancora detta l’ultima parola, anche se fino a poco fa sembrava già tutto deciso. E così i tifosi sperano, e tentano di convincere Jorginho facendogli sentire tutto il loro affetto: «Ormai sei napoletano, non ci abbandonare. E poi in Inghilterra piove sempre», «Sei una pedina fondamentale per la squadra, resta qui», è la voce dei social.



Pagato circa 4 milioni di euro arrivò quattro anni fa dal Verona. Dopo una stagione dubbia alla corte di Benitez, era pronto a ritornare in Veneto senza una grossa plusvalenza per le tasche di Aurelio De Laurentiis. Ora invece rischia di essere venduto addirittura per una cifra vicina ai 60 milioni di euro: Guardiola sembra davvero innamorato del regista del Napoli e potrebbe tentare il rilancio oltre ad un’offerta da 4 milioni annui per il mediano, nettamente più alta di quella azzurra. Ma i tifosi sono ormai affezionati alla sua travolgente risata, al suo buonumore e alle sue battute in napoletano, e non vogliono perdere quello che nell’era di Sarri era diventato un punto fermo. E poi Napoli non si dimentica: con questo certamente anche Jorginho dovrà fare i conti.



