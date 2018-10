Jorginho e Balotelli cuori azzurri: «Bravi ragazzi! Vamos Lorenziello»

Lontano da Napoli, ma azzurro ancora nel cuore. Jorginho è al Chelsea da un po’ di mesi, stasera sarà impegnato in Europa League con i Blues, ma approfitta del relax di casa per godersi la sua vecchia squadra in Champions League alla Tv. A vedere Napoli-Liverpool dal divano c’era anche lui e il gran finale del match non l’ha di certo deluso.







Subito dopo il gol di Insigne, infatti, l’italo-brasiliano ha testimoniato tutta la sua vicinanza ai colori azzurri con un video dal suo account Instagram. «Vai!» L’esultanza di Jorginho alla rete dello scadere, con tanto di «Bravi Ragazzi» e l’hashtag #ForzaNapoli. A raccontare la gioia per il gol napoletano è stato poi anche Mario Balotelli: Super Mario ha festeggiato via social per il gol dell’amico Insigne: «Ramos Lorenziello», ha scherzato l’attaccante italiano.







