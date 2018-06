Jorginho, braccio di ferro sul prezzo tra Napoli e Manchester City

di Roberto Ventre

Tra Napoli e Manchester City è braccio di ferro. Non c'è ancora intesa sul prezzo di Jorginho, da domani si riprende a trattare per trovare l'accordo. Il Napoli vuole 55 milioni in contanti, il City si avvicinerebbe alla cifra attraverso dei bonus. Negli ultimi giorni le posizioni si sono irrigidite e si è bloccato un affare che sembrava già fatto. Ma il discorso resta apertissimo.



Il centrocampista italo-brasiliano intanto è rientrato in Brasile e attende notizie per volare in Inghilterra per visite mediche e firma. Lui la sua scelta l'ha fatta a la conferma è arrivata ieri dal suo procuratore Joao Santos che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio Napoli 24 live: «Il Napoli e il City non hanno ancora trovato l'accordo, c'è distanza tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro. Il giocatore sta aspettando la decisione del Napoli: ha ancora due anni di contratto e non rinnoveremo», ha detto aggiungendo. «Non vogliamo essere ipocriti, qualsiasi giocatore vorrebbe andare a giocarsi un posto da titolare con Guardiola. Jorginho è un grande professionista, ma questa è l'opportunità della sua vita e della sua famiglia. Se non andrà al Manchester City non credo che tornerà molto contento».



Il City lo aspetta perché è la prima scelta di Guardiola ma ha lanciato l'ultimatum e vuole chiudere entro un paio di giorni, il Napoli aspetta di concludere l'affare per poi reinvestire parte dei soldi su un altro centrocampista (25 milioni li ha già investititi su Verdi del Bologna che tra domani e martedì firmerà un contratto di cinque anni con il club azzurro). Ma la trattativa si è bloccata e il Manchester si è guardato intorno per un'alternativa concentrandosi soprattutto su Lemina. De Laurentiis non intende concedere sconti al City, al di sotto dei 55 milioni non si scende. Stesso discorso per Hamsik che ha offerte importanti dalla Cina (ingaggio di 13 milioni): il presidente azzurro vuole trenta milioni dallo Shandong per cedere il capitano.



