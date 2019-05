Jorginho, da Londra i ricordi azzurri «Napoli gli manca, magari tornerà...»

È un momento molto positivo quello che vive il Chelsea di Maurizio Sarri. La finale di Europa League ad un passo, la qualificazione Champions appena conquistata ed una stagione da finire in crescendo dopo troppe difficoltà. anche la luce dell'ex napoletano Jorginho brilla alta per l'allenatore toscano.



«A Londra sta bene, però Napoli gli manca». Joao Santos, agente del centrocampista italo-brasiliano, torna a parlare a Radio Kiss Kiss e svela la nostalgia dell'ex azzurro. «Ma credo che questo discorso valga un po' per tutti gli ex» aggiunge. «Anche a me piace molto come città, però nel calcio non si può pensare a questo. Magari tra qualche anno Jorginho tornerà in Italia e, perché no, a Napoli...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA