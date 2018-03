Jorginho tiene in ansia il Napoli: altro stop in allenamento con l'Italia

di Delia Paciello

Ancora apprensione per Jorginho, impegnato in ritiro con la nazionale azzurra. I fastidi muscolari avvertiti alla vigilia del match contro l’Argentina alla fine non gli hanno impedito di scendere in campo: era troppa la voglia di partecipare con la maglia dell’Italia, esperienza che il centrocampista attendeva da tempo. E così davanti alla possibilità di giocare contro la nazionale albiceleste, il regista del Napoli ha stretto i denti. Gli osservatori di mercato all’Etihad Stadium hanno avuto la possibilità di guardare da vicino la sua gara: in Premier Jorginho è super corteggiato, in pole su di lui proprio i due club di Manchester. Ma la sua prestazione è stato tanto criticata: è stato attribuito a lui l’errore che ha portato al primo gol degli avversari.



Ripresi gli allenamenti intanto, ma oggi un nuovo stop per il numero 14 di Di Biagio: il fastidio alla gamba è tornato ed avrebbe interrotto la seduta, proseguendo con esercizi in piscina. Pare si tratti di un semplice affaticamento muscolare, nulla di grave. Ma questa volta la sua presenza nella gara contro gli inglesi è fortemente a rischio: se nella scorsa partita il giocatore ha preferito scendere in campo, questa volta meglio non insistere e riposare per farsi trovare pronto per il Napoli, in vista delle importanti sfide di campionato.



E così in regia al suo posto il ct fa scaldare Gagliardini per la prossima amichevole contro l’Inghilterra. A Wembley Jorginho potrebbe quindi sedere in panchina, ma le valutazioni sulle sue condizioni verranno fatte nei prossimi giorni. Intanto a Napoli in molti hanno il batticuore. I tifosi vorrebbero trovarlo carico per il campionato e non correre alcun rischio: il Sassuolo lo attende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA