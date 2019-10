Jorginho, l'ex Napoli in paradiso: «Ora sono regista di un sogno»

di Roberto Ventre

Era il regista perfetto per il Napoli di Sarri che poi lo ho avuto con sè anche l'anno scorso a Londra con il Chelsea, quello culminato con il trionfo in Europa League. Jorginho, il playmaker dell'Italia di Mancini, freddissimo come sempre nell'esecuzione del rigore all'Olimpico che ha scardinato la resistenza della Grecia, è l'uomo del giorno della Nazionale. «Una serata indimenticabile con la qualificazione in anticipo, a Roma, davanti alla nostra gente, con la mia famiglia allo stadio e pure un gol. Sto vivendo il mio sogno da bambino», le parole dell'ex azzurro che ieri con i compagni della Nazionale ha incontrato il Papa: «Per la seconda volta ho avuto l'occasione di stringere la mano a questa persona così importante nel mondo ma di un'umiltà unica, che ci trasmette così tanta serenità e tanta energia positiva. È stata ancora una volta una grande emozione» il suo commento su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO