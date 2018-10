Jorginho, nostalgia azzurra: «Quanto mi mancano i compagni»

di Pino Taormina

Il ragazzo venuto dal Brasile non dimentica, è più forte di lui. Il cuore di Jorginho, checché se ne dica, non è uno zingaro. Il resto del corpo magari sì, e per cause di forza maggiore, perché dopo aver detto di sì al Manchester City ha cambiato idea e se ne è andato a Londra. Ma nel suo cuore resta Napoli. E così con nostalgia e con magone, con quella che nella sua terra d'origine si chiama saudade, ogni volta che può torna in quella che è stata per quattro anni e mezzo casa sua. E non riesce a non commuoversi. «Spero tanto che riescano a vincere lo scudetto», ammette senza che ci sia chi dubiti del suo tifo sincero per gli azzurri.



Pur di rivedere Napoli, pur di trascorrere qualche ora vicino al mare, dalla Polonia - dove domenica sera ha giocato con la Nazionale - invece di far rientro direttamente a Londra, ha deciso di puntare dritto in riva al golfo. Poche ore per salutare gli amici Decibel Bellini e Totò Sorbillo e per festeggiare a via Arco Felice Vecchio, a Pozzuoli, nel nuovo ristorante di Bobò, il suo ritorno a Napoli. Sia pure per poche ore. Con lui i compagni in azzurro: Luperto, Koulibaly, Chiriches e Allan, oltre agli altri amici con cui spesso trascorreva il suo tempo libero a Napoli. E una lacrimuccia è spuntata. Neppure quando ha lasciato il Brasile per andare a Verona ha vissuto così il distacco, dicono gli amici che erano con lui l'altra sera. Il corpo viaggia, ma intanto nasconde il tumulto dell'anima, e del cuore. Che è rimasto a Napoli. Sa che qui non può tornare. O almeno non adesso: ha un contratto lungo e importante con il Chelsea e in Premier tutti sono incantati dal suo tocco e dalle sue doti di regia. Ma nessuno può far qualcosa per quella che è saudade allo stato puro.



