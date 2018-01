Jorginho, gli occhi dello United «L'interesse di Mou è un piacere»

di Gennaro Arpaia

Contro il Verona, domani al san Paolo, Sarri gli restituirà le chiavi del centrocampo dopo il turno di riposo scontato in Coppa Italia contro l'Atalanta. Il 2018 di Jorginho comincerà ufficialmente nel giorno dell'Epifania, in un match che il Napoli non può sbagliare. Numerose, però, sono anche le voci di mercato che gli riguardano, con l'interessamento del Manchester United nelle ultime settimane.



«Giocando nel Napoli ha tanta visibilità, ci fa piacere se Mourinho lo segue con interesse» ha ammesso il suo agente Joao Santos ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «In tanti lo stanno seguendo con attenzione, anche Guardiola ha speso belle parole per lui. È in un momento particolare della sua carriera, ha ormai raggiunto una certa maturità. Ci parlo spesso, ha sensazioni positive per questa seconda parte di campionato. Può ancora migliorare, e magari tirare di più in porta, è un colpo che ancora gli manca».

