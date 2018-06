Jorginho al City, colpo di freno: per il Napoli non bastano 55 milioni

di Pino Taormina

L'alba di Jorginho inglese. Il Napoli e il City sono praticamente d'accordo su tutto. Il muro del no sta per cadere e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l' esito di uno degli affari più importanti nella storia del Napoli. La distanza è ormai più che minima. Il club dello sceicco Mansour ieri è arrivato a offrire 55 milioni di euro, ma vanno ben calibrati i relativi bonus. Ecco perché non è bastato un summit di quasi cinque ore per mettere nero su bianco. Il clima più che cordiale tra De Laurentiis, l'agente dell'italo-brasiliano e gli intermediari del Citizens, non è bastato per limare le residue differenze. Da qui la necessità di un nuovo incontro. In serata si era sparsa la voce che ci fosse stata anche un'offerta per Mertens, con il City pronto a mettere sul piatto 70 milioni in tutto, ma la cosa non ha trovato conferme. Anche perché il belga avrebbe avuto una valutazione di soli 15 milioni.



