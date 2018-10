Jorginho torna a Napoli: cena a Pozzuoli con Koulibaly e Allan

I sorrisi per la vittoria della nazionale italiana nell'ultima uscita contro la Polonia, poi quelli per i ritorno a Napoli. Un bel momento per Jorginho, l'ex centrocampista azzurro che ha fatto ritorno nella città che l'ha ospitato nelle scorse stagioni per una cena con gli ex compagni e gli amici di sempre.



L'italo-brasiliano si è intrattenuto a tavola a Pozzuoli con Koulibaly, Allan ed altri vecchi amici, tra cui lo speaker del San Paolo Decibel Bellini. Tutta la cena e le conseguenti risate sono state documentate su Instagram dai video del calciatore che farà ritorno tra qualche ora in Inghilterra per riaggregarsi al Chelsea.





