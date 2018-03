Juve, Allegri non si fida del Napoli: «Lotterà per scudetto fino alla fine»

«Non abbiamo vinto niente, siamo in testa ma in lotta con il Napoli, al quale faccio i complimenti per l'annata che stanno facendo, e fino alla fine staranno li a lottare». L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così sulla lotta per lo scudetto, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, che in caso di vittoria permetterebbe ai bianconeri di allungare a + 4 sugli azzurri.



«Noi non dobbiamo esaltarci se vinciamo domani, perché i numeri parlano chiaro, il Napoli ha 70 punti e può arrivare a 100, quindi è quella la quota scudetto - aggiunge il tecnico livornese - Loro possono vincere tutte le partite, noi grazie ai ragazzi siamo in corsa in tutte le competizioni. Dobbiamo fare un passo alla volta, vinciamo domani e prepariamo sabato, poi avremo la sosta che ci permetterà di riposare un po'».

© RIPRODUZIONE RISERVATA