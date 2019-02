Juve e Salisburgo: mini abbonamenti a prezzi bassi

Il Napoli rilancia i mini abbonamenti a prezzi bassi: sette partite, le ultime sei di campionato al San Paolo più quella di Europa League contro il Salisburgo. Una promozione del club azzurro, la vendita comincerà domani mattina alle 12: dopo i vuoti registrati in occasione delle ultime partite della squadra di Ancelotti sia in campionato che in occasione del match europeo contro lo Zurigo si confida in un'inversione di tendenza per questi ultimi tre mesi. Nell'offerta è compresa Napoli-Juve, la partitissima in programma domenica prossima.



LA MEDIA IN CURVA A 14 EURO

Il pacchetto totale delle curve costerà 93 euro (più 5 di prevendita): chi deciderà di sottoscrivere l'abbonamento pagherebbe quindi la curva a 14 euro per 7 partite, compresa quella contro la Juve (l'altra di cartello è con l'Inter) e quella di Europa League con il Salisburgo. Il pacchetto dei distinti costerà 170 euro (più 5 di prevendita), ogni biglietto ammonterà a 25 euro. La tribuna Nisida 270 euro (più 7 di prevendita), la Posillipo 370 (più 7 di prevendita) e quella d'onore 750 (più 7 di prevendita). I mini abbonamenti erano stati già lanciati a inizio anno e comprendevano anche Napoli-Sampdoria, Napoli Torino e Napoli-Zurigo che si sono già giocate al San Paolo.



I PREZZI ALTI CON LA JUVE

Prezzi alti invece per il singolo evento, per la partita più attesa di questo finale di campionato, Napoli-Juve, in programma tra una settimana e la cui vendita comincerà domani in contemporanea con quella dei mini-abbonamenti: le curve costeranno 40 euro, i distinti 55 euro, la Tribuna Family 20 euro (più 5 per l'under 12), la Tribuna Nisida 85 euro e quella Posillipo 110 euro.



I TIFOSI BIANCONERI A NAPOLI

Al San Paolo sarà aperto il settore ospiti ai tifosi juventini che potranno acquistare i mille biglietti disponibili (39,50 più 50 centesimi di prevendita). Nessuna restrizione ai residenti in Piemonte, quindi, sarà solo necessario esibire la tessera di fidelizzazione della Juventus. Usato un criterio diverso rispetto al match di andata dell'Allianz Stadium quando invece la trasferta fu vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania. Domenica, quindi, alla gara del San Paolo, comunque, tra quelle da catalogare ad alto rischio, potranno partecipare i tifosi della Juve e in questa settimana verranno predisposte le misure di sicurezza per evitare incidenti.



VENDITA BIGLIETTI AI RESIDENTI

Per tutti gli altri settori, come indicato dalla determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive numero 8 del 22 Febbraio 2019, la vendita dei biglietti di Napoli-Juve sarà consentita solo ai residenti nella Regione Campania e ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli, ovunque residenti: è quanto scritto sul sito del club azzurro.



ro.ve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA