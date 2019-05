Jorginho alla Juve, l’agente apre: ​«Non è un tifoso del Napoli»

Guardiola, Inzaghi, Pochettino, ma anche Maurizio Sarri. Tutti in corsa per la panchina della Juventus e la possibilità di vedere il toscano in casa bianconera il prossimo anno sta prendendo sempre più piede in città, con la tifoseria azzurra spaccata a metà. Ma insieme a Sarri, in bianconero, potrebbe arrivare anche Jorginho? «È un professionista, non un tifoso del Napoli. Gli piace la città, ma non può dire di non voler giocare per qualche squadra, quando non giocherà più a calcio potrà ragionare da tifoso».



Joao Santos, agente dell’ex centrocampista azzurro, non chiude all’eventualità. «Ma non ne so niente. Secondo me loro sono concentrati sulla finale di Europa League». A Radio Marte, il procuratore del centrocampista italo-brasiliano ha commentato l’annata dell’ex Napoli che sta per chiudersi. «Per Jorginho è stata una stagione piuttosto brillante», ha continuato. «Ha fatto 50 partite ed è arrivato terzo in Premier League, è in finale in Europa League ed è ormai stabilmente nel giro della Nazionale italiana».

