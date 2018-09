di Roberto Ventre

La Juve ne ha vinte sei su sei, il Napoli ha steccato solo con la Samp. Prima e seconda, esattamente come l'aprile scorso nella sfida scudetto trionfale per gli azzurri con il gol di testa decisivo di Koulibaly all'ultimo minuto. Stavolta il big match all'Allianz Stadium arriva subito, a fine settembre, appena alla settima giornata ma è nuovamente una sfida al vertice dalla posta in palio altissima. La Juve ha segnato un gol in più degli azzurri (13 le reti bianconere contro le 12 della formazione di Ancelotti) e sono più interpreti a segnare (sette della squadra di Max contro i cinque azzurri). Nel Napoli invece il bomber è Insigne con cinque reti e finora hanno trovato il gol gli altri due attaccanti Milik e Mertens e i centrocampisti offensivi Zielinski e Verdi. La squadra bianconera sta confermando anche quest'anno la sua forza difensiva e in tal senso ha subito tre gol in meno degli azzurri e cioè quattro. Ancelotti, però, dopo il cambio modulo ha trovato equilibrio difensivo ritrovando la compattezza dei reparti e il Napoli nelle ultime tre partite ha subito solo una rete sul calcio di rigore di Belotti.



DUELLO CR7-KOULIBALY

La Juve si è rinforzata con il numero uno al mondo, il più forte di tutti, ed è lui il pericolo maggiore per la difesa azzurra. Gioca centrale Cr7, anche se svaria moltissimo non dando punti di riferimento: della sua marcatura dovrà occuparsi principalmente Koulibaly, il difensore azzurro più forte in velocità e nei recuperi verso la porta. Il loro duello sarà tra quelli decisivi del match di Torino. Il portoghese verrà affiancato da uno tra Mandzukic e Dybala che hanno caratteristiche completamente diverse: il croato lotta e sgomita per creare varchi, l'argentino invece gioca tra le linee puntando sulla tecnica e sul colpo a sorpresa. Il partner difensivo di Koulibaly sarà Albiol, lo spagnolo che guida i movimenti della linea a quattro. Importante sarà limitare i rifornimenti per il portoghese e prezioso risulterà il pressing sui centrocampisti, soprattutto su Pjanic che è il maggiore ispiratore del gioco bianconero.



LE FASCE

La partita si potrà decidere lì dove Juve e Napoli sono ottimamente attrezzate e tutte e due spingono molto con i terzini. Allegri dovrà decidere il modulo: se il tecnico toscano si disporrà con la linea difensiva a quattro la spinta toccherà a Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra, se invece si affiderà alla difesa a tre con Barzagli-Bonucci-Chiellini saranno i centrocampisti offensivi a spingere, Bernardeschi da un lato e Matuidi dall'altro. Con Ancelotti e il nuovo modulo 4-4-2 la partecipazione alla fase offensiva dei terzini è determinante, ecco perché Hysaj e Mario Rui saranno due elementi chiave con le loro sovrapposizioni sulle fasce. Sono loro infatti a guadagnare il fondo per i cross perché gli esterni di centrocampo Callejon e Zielinski convergono più centralmente tra le linee per colpire.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO