Juve-Napoli, l'attesa di Cristiano: «Sarà una gara importante per tutti»

«Grazie a tutti voi, siete sempre al mio fianco, continuate a supportarmi perché siete importanti affinché io lavori sempre al meglio, per essere il numero uno: quello è l’obiettivo». Serata di attesa per Cristiano Ronaldo, il campione portoghese della Juventus che, direttamente dalla sua stanza in una diretta Instagram, ha analizzato Juventus-Napoli via social con i suoi followers.



«Sono molto contento di essere alla Juventus, c'è tanto affetto e il campionato ha tanta qualità», ha proseguito il portoghese. «Domani abbiamo una bella partita contro una grande squadra, siamo tutti concentrati perché vogliamo vincere. Mi piace Torino, è una città bellissima. Quella di domani sarà una giornata importante. Grazie mille a tutti, forza Juve».

© RIPRODUZIONE RISERVATA