Juve-Napoli, il commento di Sarri: «Sette gol? Avrei preferito un 4-0»

«Siete tutti contenti per i sette gol visti stasera, ma io avrei preferito vincere 4-0». Questo il pensiero di Maurizio Sarri rivelato ai microfoni di Sky Sport dal suo vice Martusciello, questa sera in panchina al posto dell'ex allenatore azzurro. «Dopo il 3-0 ci siamo rilassati, ma il calo fisico c’è stato e giocavi contro una squadra forte come il Napoli» ha detto l'allenatore in seconda. «Ci hanno messo in difficoltà, ma per un’ora siamo stati perfetti e potevamo fare anche più gol. Sul 3-0 avevamo la pancia piena e ci siamo fermati, abbiamo concesso troppo, non possiamo farlo. C’è stata anche un po’ di paura».



«Sono da un mese qui alla Juventus, abbiamo un gruppo che non molla mai nelle difficoltà e stasera me l’hanno confermato. Questa squadra era abituata a difendere e ripartire, stiamo provando a cambiare un po’ le cose anche se poi il primo gol è venuto fuori così», ha continuato. «È difficile stravolgere tutto in così poco tempo, ma i calciatori stanno seguendo le nostre indicazioni. C’è una qualità complessiva molto alta, anche con i difensori riusciamo a creare gioco, abbiamo fatto bene stasera ma dobbiamo proseguire su questa strada. Gli errori fanno parte del gioco, ma non bisogna mai perdere l’identità di squadra. Gruppo lungo? Ci sono tante partite, si dovrà attingere a tutti i calciatori per fare bene».

