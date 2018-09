Juve-Napoli, le pagelle. Nervosismo Mario Rui, espulso Albiol baluardo: da lui non si passa

di Pino Taormina

Inviato a Torino



5,5 Ospina



Disarticolato ed esitante nelle uscite alte, fa due buone parate su Ronaldo a cui, quanto meno, toglie la gioia del gol. Troppo piantato tra i pali anche se è coraggioso quando esce di testa oltre la sua area per anticipare Mandzukic. A un certo punto, quando la partita sembra un bombardamento, lui mette qualche pezza.



5 Hysaj



Flebile in avvio di manovra, quando Cristiano balza dal suo lato, lo fulmina. L'albanese sembra a disagio su movimenti secchi del portoghese a cui concede di tutto, dai cross all'allegria. Viene meno il suo sostegno e quando la Juve spinge sul suo lato sembra di sentire Battisti e lo scoglio che non può arginare il mare



6,5 Albiol



Due anticipi poderosi su Ronaldo che va da una parte all'altra del campo come se fosse un pendolo. Lo spagnolo è l'unico a fargli capire che è meglio non stare mai dalla sua parte. Dà una mano a tutti, è abile ad alzare la linea quando la squadra resta in dieci. E fa sentire il suo apporto anche in fase di impostazione



5,5 Koulibaly



Non proprio preciso nei disimpegni e quando sbaglia lui c'è poi sempre un rischio per la porta azzurra. Esita nella lettura di alcune situazioni e questo fa sì che spesso la difesa vada in bambola. Era il suo stadio, questo, ed è un peccato che non abbia la stessa lucidità di quella notte in cui fu impeccabile.



4,5 Mario Rui



Mica è lui che può fermare Mandzukic. Parte bene su Erme Can poi gli prende il sopravvento anche per colpa del cartellino che pare condizionarlo. Il suo secondo cartellino giallo, nella trequarti bianconera, è un fallo inutile e frutto solo della confusione legata alla difficoltà. In una gara del genere servono anche i nervi saldi.



5,5 CallejonTrova lo sbarramento tecnico di Alex Sandro, allora la butta sulla corsa, sui raddoppi e sui tentativi di insierirsi. È un primo tempo quasi per intero di trincea, dopo l'inizio più propositivo. Ha lucidità nell'assisti per Dries. Ha l'occasione quando il Napoli è in dieci uomini per il gol del pareggio. Il suo è un errore gigantesco.6 AllanAggredisce lo spazio, anticipa Dybala e recupera il pallone rinviato da Bonucci e dà il la al gol del vantaggio. Solo una chimera. Ma ce ne fossero come lui in mezzo al campo: quantità garantita come sempre ed inevitabile anche un po' di errori in fase di regia. Insegue chiunque ed è l'ultimo ad arrendersi. Ammesso che lo faccia.5 HamsikAggredito di continuo, finisce piano piano fuori dalla partita. E quando vi rientra non fa sempre la cosa giusta. Anzi. È un po' più basso del solito perché ha il compito di schermare Dybala ma proprio in un duello che lui che prende il via il gol del pari bianconero. Gli altri gli camminano sui piedi e si capisce che non è serata.5 ZielinskiC'è da dare sportellate ed è chiaro che non è il suo forte. Soffre Cancelo e chiunque gli gironzoli dalle sue parti, il primo lampo del match è il suo con il tiro in porta che fulmina il palo. Poi va a spasso senza punti di riferimento e trova davanti a sé un muro che fa fatica a superare. Non pecca di volontà. Almeno questa5 MertensFa il gol perché è al posto giusto, al momento giusto. Poi va spesso a vuoto e quando da un certo punto in poi la Juve prende il soppavvento lui sembra quello che non sa mai cosa fare. Quando c'è possesso lui è l'uomo giusto, ma nella gare da denti stretti e sofferenza non sembra la scelta ideale.6 InsigneFa reparto praticamente da solo per gran parte del primo tempo. Se c'è da rischiare la brutta figura nell'uno contro tre lo fa, se c'è da correre da dar fastidio a Chiellini o Bonucci lui c'è sempre. Palle giocabili col contagocce. Ha difficoltà a capire il genere di partitai e cala nella ripresa, quando viene preso dallo sconforto.5 MalcuitHa coraggio ed è ammirevole quando prova a scavalcare in dribbling quel colosso di Alex Sandro. Poi su situazioni di palla ferma resta spesso impalato, come se non sapesse esattamente cosa fare. Entra quando la partita è compromessa e il Napoli è in dieci. Non era quello che doveva dare la svolta6 MilikEcco, servivano i suoi muscoli e la sua stazza. Il 4-4-2 non può fare a meno del polacco, soprattutto quando c'è questo tipo di stazza nella difesa avversaria. Non è un caso che anche se in inferiorità, è con lui sul terreno di gioco che il Napoli diventa insidioso con maggiore continuità. Ma è troppo tardi5,5 FabianRecupera qualche pallone e prova a far ripartire la squadra anche senza eccessivi lampi o giocate illuminante. La gara è un lungo corri e rincorri nel momento in cui lo spagnolo prende il posto di Hamsik. In fase di copertura, spesso è dal suo lato che ci sono le ultime sfuriate degli juventini nel finale.4,5 AncelottiLa bellezza sfiorita. Dalle fiamme dell'inferno, Carlo non riesce ad uscire indenne. La Juve impone la sua partita come da tempo non le riusciva contro il Napoli. Allegri lo sfida con un centrocampo fisico con Matuidi e Emre Can a sostegno di Pjanic e due terzini offensivi come Cancelo e Alex Sandro. Ai muscoli risponde, sbagliando, con la tecnica di Hamsik e Mertens. I bianconeri fanno del match quello che vogliono, alzano e abbassano i ritmi a piacimento. Peccato per il gol divorato da Callejon.5 BantiNon si sa perché nella ripartenza del 23' quando Chiellini colpisce con la mano, non estrae il giallo. Una distrazione, per così dire. L'unica. Perché poi non sbaglia un cartellino quando c'è da punire i falli degli azzurri. Anche con eccesso di severità.

